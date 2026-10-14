Soal Ijazah Gibran, Denny Indrayana Minta PKS Berani Memulai Gerakan di Senayan

jpnn.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil inisiatif di DPR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sipil terkait masalah persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat maju pada Pilpres 2024.

Denny menilai, keberanian satu partai memulai gerakan di DPR dapat membuka jalan bagi fraksi lain untuk ikut membahas persoalan ijazah Gibran tersebut.

“Jadi, mudah-mudahan PKS hari ini bisa menjadi salah satu inisiator,” kata Denny di markas PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Dia mengatakan, langkah mengajukan persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak semata-mata bertujuan memenangkan perkara. Upaya tersebut juga diharapkan menjadi pemantik bagi gerakan politik di parlemen.

Menurut Denny, dukungan minimal dua fraksi diperlukan agar langkah politik tersebut dapat berlanjut. Namun, hingga kini dukungan yang diharapkan belum terbentuk.

“Harapan yang menyebabkan kita bergerak jadi butuh dua fraksi. Sekarang belum ada, ya, bismillah setelah ini PKS akan memecahkan telur,” ujarnya.

Denny meyakini, dinamika politik tidak selalu berjalan sesuai kalkulasi matematis. Keputusan satu partai untuk mengambil sikap dapat memengaruhi langkah partai lain.

Dia pun berharap PKS tidak hanya menerima aspirasi masyarakat sipil, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mendorong pembahasan di DPR.