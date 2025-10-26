menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin

Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin

Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo/rollmoments

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.

Hal tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo.

Baca Juga:

Perempuan berusia 25 tahun itu membebaskan Kenny Austin untuk menerima tawaran syuting film atau sinetron.

Menurut Amanda Manopo, sang suami belakangan juga sedang aktif berbisnis, khususnya kafe.

"Dia ada kafe di Bali," beber pemain sinetron Ikatan Cinta itu.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, Amanda Manopo membeberkan bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.

Dia menyebut pria berusia 33 tahun itu berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.

Aktris Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co