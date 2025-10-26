Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.
Hal tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.
"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo.
Perempuan berusia 25 tahun itu membebaskan Kenny Austin untuk menerima tawaran syuting film atau sinetron.
Menurut Amanda Manopo, sang suami belakangan juga sedang aktif berbisnis, khususnya kafe.
"Dia ada kafe di Bali," beber pemain sinetron Ikatan Cinta itu.
Tidak hanya itu, Amanda Manopo membeberkan bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.
Dia menyebut pria berusia 33 tahun itu berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.
Aktris Amanda Manopo mengaku tidak mau melarang suaminya, Kenny Austin untuk terus berkarier di dunia hiburan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Raisa Gugat Cerai, Kesibukan Suami Amanda Disorot
- Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah
- Diundang ke Pernikahan Amanda Manopo, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka
- Pengakuan Fajar Sadboy Soal Kehadiran di Pernikahan Amanda Manopo
- 3 Berita Artis Terheboh: Bukti Peredaran Narkoba Ammar Zoni Terungkap, Amanda Tulis Pesan Haru
- Amanda Manopo Siapkan Bangku Kosong untuk Mendiang Ibunda, Kakak Beri Penjelasan