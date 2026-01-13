Soal Insanul Fahmi, Keputusan Wardatina Mawa Sudah Bulat
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Wardatina Mawa memastikan tetap ingin bercerai dari Insanul Fahmi.
Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Wardatina Mawa, Dharma Praja Pratama di kawasan Tomang, Jakarta Barat, baru-baru ini.
"Pada intinya Mawa tetap akan bercerai," kata Dharma Praja Pratama.
Akan tetapi, Wardatina Mawa belum bisa memastikan kapan bakal melayangkan gugatan cerai terhadap Insanul Fahmi.
Sebab, Wardatina Mawa sedang fokus dengan laporan polisi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya.
Adapun Wardatina Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.
"Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani proses di Polda," beber Dharma Praja Pratama.
Oleh sebab itu, tim kuasa hukum berharap laporan Wardatina Mawa bisa segera naik ke tahap berikutnya.
