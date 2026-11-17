jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kantor Presiden PKS Pipin Sopian menyebut partainya menghormati aspirasi dan usulan nama calon wakil presiden (cawapres) dari berbagai kalangan, baik elite maupun masyarakat luas.

Pernyataan Pipin menanggapi soal munculnya nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Ini menunjukkan adanya partisipasi dan perhatian publik terhadap proses kepemimpinan nasional," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (17/11).

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Pipin menilai munculnya nama Dasco sebagai Wapres RI sebagai hal yang wajar, karena Ketua Harian Gerindra itu memiliki pengalaman panjang di dunia politik.

"Rekam jejak kepemimpinan sebagai pimpinan DPR, serta kedekatan dan kecocokan dengan Presiden Prabowo. Beliau juga dikenal mampu merangkul berbagai pihak," ujarnya.

PKS, kata Pipin, tidak menyodorkan nama kader internal menjadi cawapres yang bisa disodorkan Presiden RI Prabowo Subianto ke MPR.

"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan figur yang akan mendampingi beliau, serta menghormati partai-partai politik pengusung Pilpres 2024," ujarnya.

Namun, kata Pipin, PKS dengan 53 kursi di parlemen, siap berkontribusi menyukseskan proses pemilihan Wapres RI melalui MPR secara konstitusional.