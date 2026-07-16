Soal Isu Eksploitasi Anak, Sarwendah Tegaskan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah akhirnya buka suara mengenai isu ekspolitasi anak yang belakangan ramai dibicarakan.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan bahwa isu miring itu tak sesuai fakta.

Oleh karena itu, pihak Sarwendah pun membantah soal isu eksploitasi anak tersebut.

"Saya enggak mau menggiring opini publik, ya. Tetapi apa yang disampaikan bahwa eksploitasi anak itu saya tegaskan bahwa itu tidak terjadi, ya," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Dia menegaskan bahwa isu soal eksploitasi anak itu tidak pernah terjadi.

Namun, Chris mengatakan pihaknya enggan berdebat soal tersebut.

"Tapi saya tidak mau berdebat alasannya ABC, tapi itu tidak terjadi, ya," tuturnya.

Dia pun mengingatkan kepada para pihak untuk tidak melakukan penggiringan opini publik yang dapat memperkeruh keadaan.