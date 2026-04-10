Soal Isu Indonesia akan Chaos, Seskab Teddy Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi munculnya isu yang menyebut Indonesia akan dilanda kerusuhan dalam waktu dekat.

Teddy menegaskan bahwa informasi tersebut adalah narasi yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan ini disampaikan Teddy guna meredam spekulasi di masyarakat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).

"Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos ya. Pertama, saya minta maaf mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Teddy, stabilitas nasional justru terlihat jelas di tengah situasi global yang penuh tekanan, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi di berbagai negara.

Ia mencontohkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski banyak negara menghadapi kenaikan harga energi dan kesulitan pasokan BBM.

"Di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tetapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta," jelasnya.

Berdasarkan data ekonomi, kata Teddy, daya beli masyarakat juga disebut masih terjaga dan menunjukkan tren optimistis.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa stabilitas nasional juga tercermin dari pelaksanaan dua periode Lebaran dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo yang aman dan lancar.