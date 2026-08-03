Soal Isu Kesehatan, Pihak Ruben Onsu Akhirnya Buka-Bukaan
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang buka suara mengenai isu kesehatan kliennya.
Dia mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan milik Ruben Onsu.
Minola mengatakan bahwa isu kesehatan kliennya itu sudah kerap kali beredar.
"Jadi, kami kembali ke masalah kesehatan tadi itu setelah mediasi tanggal 15 Juli, ya. Ketika tanggal 15 Juli isu kesehatan itu juga masih dibawa-bawa, ya. Akhirnya Ruben bertanya dengan saya, ya," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).
"Jadi, chatting-an yang kemarin itu belum diperlihatkan oleh Ruben, tapi Ruben sudah ngomong. Bahwa 'Saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit tiga huruf gitu. Sementara tidak ada dokter siapa pun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu'," sambungnya.
Semula, Ruben Onsu enggan untuk menanggapi isu tersebut.
Namun, isu kesehatan pembawa acara kondang itu terus menjadi pembahasan, bahkan saat proses mediasi beberapa waktu lalu.
Setelah berdiskusi panjang, Ruben Onsu akhirnya berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang buka suara mengenai isu kesehatan kliennya.
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