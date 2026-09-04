menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Soal Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Anthony Xie Bicara Tegas

Soal Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Anthony Xie Bicara Tegas

Soal Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Anthony Xie Bicara Tegas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anthony Xie, kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea dan Audi Marissa. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie berada di ujung tanduk.

Pasalnya, Audi Marissa telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Anthony Xie ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di tengah proses perceraian itu, beredar rumor soal adanya orang ketiga. Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea lantas membantah soal isu tersebut.

Baca Juga:

"(Isu orang ketiga?) Tidak ada juga," ungkap Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Kuasa hukum memastikan bahwa kliennya dan Audi Marissa berpisah secara baik-baik.

"Betul, pisahnya baik-baik," tuturnya.

Baca Juga:

Rendi Rumapea menyebut, perbedaan visi misi membuat Anthony Xie dan Audi Marissa akhirnya memutuskan untuk berpisah.

"Hanya saja secara umum, bahwa di antara mereka sudah berbeda antara visi-misinya ya, komunikasi juga mungkin sudah kurang, sehingga jalan satu-satunya terbaik buat mereka, mereka memutuskan untuk salah satu mengajukan gugatan cerai, begitu," tambahnya.

Terkait alasan perceraian pasangan tersebut, kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea membantah soal isu orang ketiga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI