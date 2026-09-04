Soal Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Anthony Xie Bicara Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie berada di ujung tanduk.

Pasalnya, Audi Marissa telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Anthony Xie ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di tengah proses perceraian itu, beredar rumor soal adanya orang ketiga. Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea lantas membantah soal isu tersebut.

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"(Isu orang ketiga?) Tidak ada juga," ungkap Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Kuasa hukum memastikan bahwa kliennya dan Audi Marissa berpisah secara baik-baik.

"Betul, pisahnya baik-baik," tuturnya.

Rendi Rumapea menyebut, perbedaan visi misi membuat Anthony Xie dan Audi Marissa akhirnya memutuskan untuk berpisah.

"Hanya saja secara umum, bahwa di antara mereka sudah berbeda antara visi-misinya ya, komunikasi juga mungkin sudah kurang, sehingga jalan satu-satunya terbaik buat mereka, mereka memutuskan untuk salah satu mengajukan gugatan cerai, begitu," tambahnya.