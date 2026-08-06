Soal Isu Penerbitan Surpres Penggantian Kapolri, Mensesneg Prasetyo Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Istana akhirnya buka suara terkait spekulasi pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada dokumen formal kepresidenan atau Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR.

"Tidak ada, tidak ada Surpres Kapolri,” kata Mensesneg Prastyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan seusai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

Bantahan itu disampaikan oleh Mensesneg ketika ditanya oleh wartawan mengenai isu penggantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan penerbitan Surpres mengenai hal tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespons terkait rumor adanya Supres mengenai pergantian jabatan pucuk pemimpin Korps Bhayangkara tersebut.

Dia menyebutkan bahwa penggantian posisi Kapolri adalah sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujarnya pada Rabu (5/8).

Ia juga memastikan bahwa isu supres ini tidak mengganggu kinerja Polri.