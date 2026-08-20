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Soal Isu Pindah Agama seusai Cerai dari Arya Saloka, Putri Anne Ungkap Status di KTP

Soal Isu Pindah Agama seusai Cerai dari Arya Saloka, Putri Anne Ungkap Status di KTP
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Selebritas Putri Anne. Foto: Instagram/anneofficial1990

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Putri Anne meluruskan kabar dirinya telah kembali memeluk agama yang dianut sebelum menikah dengan Arya Saloka.

Dia menegaskan agama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya masih Islam.

Pernyataan tersebut disampaikan Putri Anne saat menanggapi pertanyaan warganet mengenai keyakinannya.

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“Kagak usah bertanya masih Islam apa kagak,” tegas Putri Anne, dalam video yang beredar di media sosial.

Putri Anne kemudian menjelaskan status agama yang tercantum dalam dokumen kependudukannya.

Namun, dia memberikan jawaban bernada santai ketika ditanya mengenai keyakinan yang dianutnya saat ini.

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“Kalau di KTP sih masih, enggak tahu kalau orangnya,” ujar Putri Anne.

Putri Anne mengaku heran dengan kebiasaan sebagian warganet yang ikut mencampuri kehidupan pribadi orang lain.

Putri Anne buka suara soal isu pindah agama setelah bercerai dari Arya Saloka dan menegaskan status di KTP.

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