JPNN.com » Olahraga » All Sport » Soal Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru, Dito Ariotedjo Bilang Begini

Soal Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru, Dito Ariotedjo Bilang Begini

Soal Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru, Dito Ariotedjo Bilang Begini
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan sambutan saat acara peluncuran program beasiswa studi singkat Australia Awards di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo merespons isu munculnya nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah perombakan kabinet, Senin.

Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

“Saya enggak tahu,” kata Dito kepada pewarta di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam.

Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

“Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.

“Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.

Meski demikian, Dito menyatakan legawo dengan keputusan Presiden dan bersyukur telah diberi kesempatan memimpin Kemenpora hampir tiga tahun.

