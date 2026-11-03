Soal Jadwal Pemeriksaan Betrand Peto, Begini Penjelasan Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya segera mengagendakan pemeriksaan terhadap Betrand Peto terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan ANW.

Adapun jadwal pemeriksaan anak angkat Ruben Onsu itu dijadwalkan setelah seluruh hasil pemeriksaan dari saksi ahli rampung.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo mengatakan pihaknya saat ini masih memfokuskan proses penyidikan pada pengumpulan keterangan saksi dan saksi ahli sebelum memanggil pihak terlapor.

"Begitu hasil pemeriksaan ahli turun semuanya, kita dapat, pasti kita akan mengarah ke sana (pemeriksaan terlapor)," kata Kombes Pol Rita dilansir Antara, Senin (2/11).

Menurutnya, penanganan kasus Betrand Peto juga telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Selain mendalami keterangan para saksi ahli, kepolisian juga berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan pemenuhan hak, perlindungan, serta upaya restitusi bagi korban," bebernya.

Pemeriksaan terhadap Betrand Peto nantinya bakal menjadi langkah krusial penyidik untuk merampungkan berkas perkara setelah seluruh landasan alat bukti dan keterangan ahli terpenuhi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan perkara dengan pelapor berinisial ANW terhadap Betrand Peto telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026.