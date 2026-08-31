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Soal Kabar 8 WNI Jadi Tentara Rusia, Menhan Sjafrie: Enggak Ada

Soal Kabar 8 WNI Jadi Tentara Rusia, Menhan Sjafrie: Enggak Ada
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Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

jpnn.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pihaknya tidak pernah menerima informasi terkait keterlibatan WNI bergabung dengan tentara Rusia.

Hal demikian dikatakan Sjafrie menyikapi kabar sebuah media asing yang menyebut keterlibatan WNI dalam tentara Rusia.

"Enggak ada, tidak menerima laporan itu," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

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Sjafrie juga tidak ingin berspekulasi lebih lanjut soal kabar WNI bergabung dengan tentara Rusia berperang dengan Ukraina.

"Tidak ada informasi,” kata dia.

Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina membeber data delapan WNI bergabung dengan tentara Rusia.

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Hal demikian seperti tertuang dalam laman szru.gov.ua/en. Sebuah konten di situs ity menyatakan Rusia terus merekrut tentara asing berperang melawan Ukraina. 

Tentara asing tersebut ditempatkan di garda depan. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengeklaim mendapatkan dokumen delapan WNI direkrut menjadi tentara Rusia.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku tidak pernah menerima informasi terkait keterlibatan WNI bergabung dengan tentara Rusia.

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