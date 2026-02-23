Soal Kabar Dirut TVRI Mundur, DPR Tuntut Klarifikasi Dewas Biar Tak Jadi Spekulasi

menu
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengaku mendengar informasi bahwa Iman Brotoseno menderita sakit, sehingga menyampaikan permohonan mundur sebagai Dirut TVRI.

"Katanya, Pak Iman-nya sakit. Sakitnya apa? Saya belum tahu. Harus ditanya lagi," kata Saleh melalui layanan pesan, Senin (23/2).

Legislator fraksi PAN itu meminta pihak Dewan Pengawas (Dewas) TVRI untuk melakukan klarifikasi kabar mundurnya Iman.

Saleh menyebut klarifikasi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat terkait mundurnya Iman.

"Dewas memiliki waktu paling sedikit 14 hari untuk melakukan klarifikasi," ujar legislator Dapil II Sumatera Utara itu.

Saleh menuturkan Dirut TVRI secara aturan hanya diangkat oleh tim seleksi yang dibentuk dewas internal lembaga penyiaran itu.

Oleh karena itu, kata dia, Dewas TVRI harus mendapat informasi aktual agar bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan ke depan. 

"Kalau semuanya dinilai tidak ada masalah, Dewas bisa mengambil langkah selanjutnya. Termasuk memilih dirut TVRI yang baru," ujar Waketum PAN itu.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap alasan mundurnya Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI. Apa itu?

