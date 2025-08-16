Soal Kabar Investor di Bali WNA Israel, Imigrasi Buka Suara

jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, buka suara soal kabar seorang investor asing warga negara asing (WNA) asal Israel.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R Haryo Sakti mengatakan investor di Pulau Dewata tersebut bukan asal Israel, melainkan WNA asal Jerman.

"Dari hasil penelusuran kami, ternyata WNA itu adalah warga negara Jerman yang masuk ke Indonesia sebagai investor dan bukan warga negara Israel," kata Haryo Sakti saat dikonfirmasi di Denpasar, Sabtu.

Dia menjelaskan WNA tersebut bukan pula anggota tentara Israel, melainkan pernah mengikuti wajib militer di Israel.

Pihaknya telah melakukan penelusuran bahwa WNA Jerman itu pernah tinggal di Israel untuk menempuh pendidikan dan mengikuti wajib militer di negara tersebut.

Adapun foto-foto yang beredar di media sosial adalah foto saat WNA itu mengikuti wajib militer saat tinggal di negara yang dipimpin Benyamin Netanyahu itu.

Sementara itu, dari sisi keabsahan dokumen keimigrasian, lanjut dia, juga tidak ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian terhadap warga negara asing tersebut.

"Yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan paspor Jerman sebagai investor. Kami harus hati-hati jangan sampai informasi yang berkembang di media sosial salah disikapi oleh aparat penegak hukum," ucapnya.