Soal Kabar Kecelakaan Beruntun di Tol Palembang-Indralaya, Hutama Karya Merespons Begini

jpnn.com, PALEMBANG - Kabar kecelakaan beruntun yang disebut melibatkan empat kendaraan di Tol Palembang-Indralaya, Sabtu (5/9/2026) pagi dipastikan hoaks.

Regional Head Sumatera Bagian Selatan PT Hutama Karya (Persero) Arief Yeri Kristanto membantah adanya peristiwa kecelakaan seperti yang beredar dalam informasi tersebut.

"Peristiwa tersebut hoaks. Tidak benar telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan di KM 9+700 A di Tol Palembang-Indralaya," ujar Arief saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.20 WIB dan melibatkan Mitsubishi Triton BG 8136 CI, Bus ALS BK 7672 UA, Bus Damri BG 7751 AQ, serta Toyota Avanza B 2029 CY.

Bahkan informasi tersebut dilengkapi dengan kronologi yang menyebut Mitsubishi Triton mengurangi kecepatan di lajur cepat dari arah Palembang menuju Indralaya, kemudian ditabrak Bus ALS.

Bus Damri dan Toyota Avanza disebut turut terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Namun, informasi itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Arief juga menegaskan bahwa pada waktu yang disebut dalam informasi tersebut, kondisi di ruas Tol Palembang-Indralaya tidak sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pada saat kejadian yang disebutkan dalam informasi tersebut, juga tidak sedang terjadi karhutla di lokasi," tegas Arief.