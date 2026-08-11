Soal Kapolda-Kapolres Dicopot Akibat Karhutla, Istana: Belum Sampai ke Sana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres, maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia menuturkan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal.

“Ya, pertama belum sampai ke sana ya, karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden, satu, mengenai Karhutla segera bisa atasi,” ucap Prasetyo di Istana Merdeka, pada Selasa (11/8).

Menurut dia, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah provinsi.

“Tentu kami juga mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia mari berikan support, dukungan, doa kepada seluruh tim yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras, berjibaku untuk memadamkan api,” kata dia.

Dia menyebutkan penanganan karhutla bukan pekerjaan mudah. Bahkan, terdapat petugas yang mengalami gangguan kesehatan karena terlalu lama terpapar asap saat berupaya memadamkan api.

“Ada beberapa yang karena terlalu lama menghirup dan terlalu banyak menghirup asap juga ada yang sakit. Jadi masalah Karhutla ini marilah itu menjadi ini kita bersama-sama semua begitu,” tuturnya.