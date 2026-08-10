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Soal Karhutla di Gunung Bromo, Komisi IV Ungkit Perbaikan SOP Penanganan

Soal Karhutla di Gunung Bromo, Komisi IV Ungkit Perbaikan SOP Penanganan
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Penampakan savana di Gunung Bromo, Jawa Timur, Minggu (9/8/2026) nampak berwarna hitam seusai meluasnya titik api, pada Sabtu (8/8/2026). ilustrasi. ANTARA/Ananto Pradana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong perbaikan SOP dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. 

"Jadi, untuk ke depannya kami mendorong supaya SOP mereka itu benar-benar diperbaiki," kata Alex kepada awak media, Senin (10/8).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan seharusnya ada komandan dalam penanganan kasus karhutla di Gunung Bromo.

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Terlebih lagi, kata dia, cakupan kebakaran di area Bromo telah mencapai 720 hektare dari sebelumnya 550 hektare.

Alex menyadari Kemenhut punya kewenangan mengurusi area Gunung Bromo, termasuk memitigasi terjadinya karhutla di kawasan tersebut.

"Namun, kalau sudah terjadi dan ini lintas wilayah administrasi, itu seharusnya yang menjadi komandan itu BNPB," ujarnya.

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Alex sendiri menyebut kendala dalam penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo terkait asap tebal.

Sebab, kata dia, Kemenhut tidak bisa menerapkan water bombing dari udara demi memadamkan api. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut seharusnya ada komandan dalam penanganan kasus karhutla di Gunung Bromo.

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