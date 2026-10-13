Soal Karhutla, GNB Mendesak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
jpnn.com - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah Indonesia.
GNB merasa kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara harus menjadi landasan pijak, sekaligus orientasi utama dalam menangani karhutla.
"Negara harus segera menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," demikian pernyataan GNB seperti dikutip Selasa (13/10).
Organisasi tersebut merasa hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi ketika negara menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
"Selain itu, upaya penanggulangannya bisa dilakukan secara lebih serius dan fokus, menyeluruh, dan terintegrasi," demikian pernyataan GNB.
Mereka mengatakan pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemilik otoritas tertinggi pemenuhan hak atas kesehatan warga negara harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga terdampak.
"Utamanya kepada perempuan dan anak serta mereka yang memiliki kerentanan khusus dalam situasi bencana," lanjut organisasi tersebut.
GNB juga mendesak negara memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan bagi siapa pun yang menjadi terduga pelaku, khususnya kepada korporasi besar yang memiliki kewajiban mencegah karhutla.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Herman Deru Turun Langsung ke Titik Karhutla OKI, Aksinya Disorot Prabowo
- APHI Dukung Revisi Ketentuan Pembakaran Lahan Dua Hektare
- Dukung Solidaritas Kejaksaan-Polri, Sekjen LMP: Lebih Baik Berlomba Ungkap Korupsi
- Kabut Asap Ganggu Penerbangan Lagi, 2 Pesawat dari Bandara SMB II Palembang Delay
- Karhutla Selimuti Tanjung Puting, Menko Polkam Dudung Sebut Habitat Satwa Jadi Prioritas Pemerintah
- Pemerintah Mengaku Sudah Maksimal dalam Menangani Karhutla