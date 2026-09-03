Soal Karhutla, Ketua DPR Singgung Penguatan Perlindungan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah berdampak ke rakyat dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial.

“Keadaan karhutla yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari,” kata dia kepada awak media, Selasa (13/10).

Menurut Puan, pemerintah perlu memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama kejadian karhutla yang berkepanjangan

Sebab, kata dia, warga terdampak perlu menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam situasi karhutla.

"Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” ucap cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

Puan mengatakan penyesuaian kegiatan sekolah, pekerjaan, atau usaha akibat karhutla bisa membawa konsekuensi berbeda bagi setiap keluarga.

“Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” lanjut putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

Puan menyebut pemerintah perlu menimbang kehidupan warga ketika ingin membuat kebijakan terkait karhutla.