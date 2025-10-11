Soal Kasus Ammar Zoni, Legislator: Perlu Diselidiki Serius Keamanan Lapas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menduga orang dalam terlibat dalam kasus peredaran narkoba oleh Ammar Zoni di Rutan Salemba.
"Bukan tidak mungkin terjadi karena adanya kerja sama dengan pihak keamanan di lapas," kata Andreas kepada awak media, Kamis (10/10).
Dia mendukung pengusutan tuntas kasus peredaran narkoba oleh Ammar Zoni di Rutan Salemba, utamanya menyelidiki keterlibatan orang dalam tahanan.
"Perlu diselidiki serius antara Ammar Zoni dan petugas keamanan lapas," ungkap Andreas.
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut aparat penegak hukum harus menjatuhi hukuman keras terharap orang dalam tahanan yang terlibat di kasus peredaran narkoba Ammar Zoni.
"Ini penting untuk menimbulkan efek jera bagi petugas, sehingga kasus-kasus semacam tidak berulang," ujarnya.
Terpidana kasus narkoba Ammar Zoni tertangkap dalam perkara peredaran barang haram ketika mendekam di Rutan Salemba.
Ammar Zoni mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di dalam penjara bersama lima orang lainnya yakni A, AP, AM Alias KA, ACM, dan MR.
