Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus child grooming yang dialami aktris Aurelie Moeremans.

Rencana demikian disampaikan Ketua Komisi Willy Aditya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM dan Perempuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Kasus child grooming terhadap Aurelie menjadi pembahasan Komisi XIII setelah disuarakan seorang legislator Rieke Diah Pitaloka.

Rieke menganggap Komnas HAM dan Perempuan kurang bersuara aktif menyikapi kasus child grooming Aurelie.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu berharap Komisi XIII memperjuangkan kasus Aurelie bisa tuntas, karena pihak yang bersimpati terhadap pemeran Story of Kale itu malah menuai intimidasi.

Rapat sendiri membicarakan anggaran Komnas HAM dan Perempuan yang dibahas sebelum Rieke menyoroti kasus child grooming terhadap Aurelie.

Willy sebagai pemimpin rapat kemudian mengusulkan pembahasan child grooming dalam RDP saat hendak menutup kegiatan.

"Oke. Kita akan melakukan RDP terhadap child grooming, undang saja kita beberapa pihak terkait atau RDPU, ya? Oke," kata Willy dalam rapat, Kamis.