Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU
jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus child grooming yang dialami aktris Aurelie Moeremans.
Rencana demikian disampaikan Ketua Komisi Willy Aditya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM dan Perempuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).
Kasus child grooming terhadap Aurelie menjadi pembahasan Komisi XIII setelah disuarakan seorang legislator Rieke Diah Pitaloka.
Rieke menganggap Komnas HAM dan Perempuan kurang bersuara aktif menyikapi kasus child grooming Aurelie.
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu berharap Komisi XIII memperjuangkan kasus Aurelie bisa tuntas, karena pihak yang bersimpati terhadap pemeran Story of Kale itu malah menuai intimidasi.
Rapat sendiri membicarakan anggaran Komnas HAM dan Perempuan yang dibahas sebelum Rieke menyoroti kasus child grooming terhadap Aurelie.
Willy sebagai pemimpin rapat kemudian mengusulkan pembahasan child grooming dalam RDP saat hendak menutup kegiatan.
"Oke. Kita akan melakukan RDP terhadap child grooming, undang saja kita beberapa pihak terkait atau RDPU, ya? Oke," kata Willy dalam rapat, Kamis.
Komisi XIII DPR RI mengagendakan RDPU untuk membahas kasus child grooming Aurelie Moeremans dengan mengundang berbagai stakeholder.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- RUU Perampasan Aset, DPR Ungkap Jenis Kekayaan yang Bisa Disita Negara, Silakan Dicermati!
- Parlemen Merayakan Natal 2025 Kamis Besok, Dorong Penegakan Prinsip Kemanusiaan
- Bonnie Soroti Gangguan Layanan Ipusnas dan Nasib Perpustakaan Bung Karno-Hatta
- Ketum AP3KI: KemenPAN-RB & DPR Harus Bersikap Sebelum Pemutusan Kontrak Kerja PPPK Marak
- 3 Berita Artis Terheboh: Mantan Kekasih Ari Lasso Merasa Tertekan, Mawa Tolak Berdamai
- 3 Berita Artis Terheboh: Kelakuan Ari Lasso Dibongkar, Pengakuan Aurelie Bikin Tersentuh