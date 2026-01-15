menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU

Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU

Soal Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans, Komisi XIII Bakal Gelar RDPU
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Aurelie Moeremans. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus child grooming yang dialami aktris Aurelie Moeremans.

Rencana demikian disampaikan Ketua Komisi Willy Aditya saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM dan Perempuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Kasus child grooming terhadap Aurelie menjadi pembahasan Komisi XIII setelah disuarakan seorang legislator Rieke Diah Pitaloka.

Baca Juga:

Rieke menganggap Komnas HAM dan Perempuan kurang bersuara aktif menyikapi kasus child grooming Aurelie.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu berharap Komisi XIII memperjuangkan kasus Aurelie bisa tuntas, karena pihak yang bersimpati terhadap pemeran Story of Kale itu malah menuai intimidasi.

Rapat sendiri membicarakan anggaran Komnas HAM dan Perempuan yang dibahas sebelum Rieke menyoroti kasus child grooming terhadap Aurelie.

Baca Juga:

Willy sebagai pemimpin rapat kemudian mengusulkan pembahasan child grooming dalam RDP saat hendak menutup kegiatan.

"Oke. Kita akan melakukan RDP terhadap child grooming, undang saja kita beberapa pihak terkait atau RDPU, ya? Oke," kata Willy dalam rapat, Kamis.

Komisi XIII DPR RI mengagendakan RDPU untuk membahas kasus child grooming Aurelie Moeremans dengan mengundang berbagai stakeholder.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI