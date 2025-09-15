menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Soal Kasus Impor 1.048 Ton Udang, Legislator: Menyakiti Pembudidaya Lokal

Soal Kasus Impor 1.048 Ton Udang, Legislator: Menyakiti Pembudidaya Lokal

Soal Kasus Impor 1.048 Ton Udang, Legislator: Menyakiti Pembudidaya Lokal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak importir udang vaname atau kaki putih, merah, dan pink di Jawa Timur.

"Mendukung tindakan tegas KKP untuk penyegelan dan proses hukum terhadap importir udang vaname dengan alasan untuk diolah kembali dan ekspor," kata Riyono Caping sapaan akrabnya melalui layanan pesan, Rabu (23/9).

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyita 1.048 ton udang impor setelah melaksanakan pengawasan peredaran komoditas dari luar negeri. 

Baca Juga:

KKP dari pengawasan tersebut, mengamankan total 1.048 ton udang impor yang disebut diduga tidak sesuai peruntukannya dengan kerugian negara mencapai Rp405,8 miliar.

Adapun, komoditas udang impor berasal dari Kanada, Argentina, dan Ekuador dan masuk melalui kawasan berikat.

Menurut KKP, udang impor seharusnya diolah di Tanah Air untuk kemudian diekspor kembali ke berbagai negara.

Baca Juga:

Pengamanan dilakukan di beberapa lokasi, yakni 4,06 ton udang pink di Probolinggo, 15,10 ton udang pink di Pasuruan, 885,3 ton udang merah di Pasuruan, serta 144 ton udang vaname di Lamongan.

KKP menyatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan komoditas impor tidak masuk dan beredar di pasar domestik, sekaligus menjaga iklim usaha.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta KKP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penindakan lanjutan dari kasus udang impor 1.048 ton.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI