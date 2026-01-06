Soal Kasus Inara Rusli, Emma Waroka Singgung Uang Damai Rp 100 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Emma Waroka menyoroti kemungkinan perdamaian dalam kasus Wardatina Mawa yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi.

Emma secara terbuka menyarankan agar tidak ada perdamaian kecuali disertai uang perdamaian dengan nilai fantastis, yakni Rp100 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Emma Waroka melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (5/1).

“Jangan ada perdamaian ya, kecuali kalau uang perdamaiannya Rp100 miliar,” kata Emma Waroka sambil tersenyum.

Dia juga mengungkapkan bahwa proses hukum kasus tersebut terus berjalan dan akan memasuki tahap gelar perkara.

Inara Rusli dan Insanul Fahmi, kata Emma, sempat mengajukan restorative justice (RJ).

"Tetapi dalam pengajuannya tidak ada surat damai,” lanjut Emma Waroka.

Dia menegaskan bahwa kesepakatan damai merupakan syarat mutlak dalam pengajuan RJ.