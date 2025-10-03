Soal Kasus Kebakaran di IKN, Legislator Tuntut Investigasi dan Audit
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menuntut investigasi menyeluruh terhadap peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut langkah investigasi menjadi penting demi mencegah peristiwa serupa terjadi ke depannya.
“Investigasi menyeluruh harus segera dilakukan agar semua mengetahui penyebab pastinya. Dari situ, langkah-langkah pencegahan di masa depan bisa dirumuskan dengan lebih tepat,” kata Indrajaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (3/10).
Legislator Dapil Papua Selatan itu juga mendorong OIKN bisa melakukan audit bangunan HPK setelah peristiwa kebakaran.
OIKN, kata Indrajaya, memiliki kewajiban memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur HPK memenuhi standar keselamatan yang ketat, terutama terkait instalasi listrik.
“Langkah konkret yang bisa dilakukan ialah audit bangunan secara menyeluruh, penertiban instalasi listrik yang melanggar aturan, dan memastikan semua bangunan layak huni serta aman dari potensi kebakaran,” kata dia.
HPK Site 1A Tower Nusa Indah atau Tower 14 di Ibu Kota Nusantara (IKN) kebakaran pada Rabu (1/10) kemarin.
Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.05 WITA.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menuntut investigasi menyeluruh agar peristiwa kebakaran di IKN diketahui secara pasti.
