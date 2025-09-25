menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Soal Kasus Keracunan Setelah Makan MBG, Dasco Minta Aparat Hukum Ikut Investigasi

Soal Kasus Keracunan Setelah Makan MBG, Dasco Minta Aparat Hukum Ikut Investigasi

Soal Kasus Keracunan Setelah Makan MBG, Dasco Minta Aparat Hukum Ikut Investigasi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menganggap aparat penegak hukum perlu dilibatkan mengusut kasus keracunan akibat makan MBG. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin dengan sejumlah kejadian keracunan siswa setelah mereka mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menanggapi secara serius problem keracunan siswa setelah mengonsumsi MBG

"Tentunya kami meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius," kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Ketua Harian Gerindra itu berharap aparat penegak hukum bisa ikut menyelidiki berbagai kasus keracunan.

"Kemudian kami juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan," lanjut Dasco.

Menurut legislator Dapil III Banten itu, aparat bisa menyelidiki persoalan keracunan yang memuat kelalaian atau unsur lain.

"Membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin, ya, sengaja begitu, kan," ungkap Dasco.

Namun, dia terlepas dari itu tetap meminta BGN bisa mengevaluasi beberapa hal menyikapi kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi MBG.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menganggap aparat penegak hukum perlu dilibatkan mengusut kasus keracunan akibat makan MBG.

