Soal Kasus Penyadapan, Hasto PDIP: Melanggar HAM dan Perlawanan Sistem Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memandang kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan beberapa wartawan bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan semata.

"Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional,” kata Hasto dalam keterangan persnya, Selasa (3/11).

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menuturkan setiap jabatan publik, terutama jabatan dengan kewenangan upaya paksa seperti kepolisian, harus dijalankan dengan landasan moral, etika, integritas, dan sikap kenegarawanan.

Dia menyebut kewenangan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk melayani kepentingan politik praktis, termasuk memenuhi ambisi kekuasaan mantan pejabat negara.

"Institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan ambisi kekuasaan mantan pejabat negara,” kata Hasto.

Dia secara khusus mengapresiasi jajaran internal Polri yang berani melaporkan praktik penyadapan ilegal ke Kepala Negara.

Hasto memandang keberanian itu sebagai bukti integritas dan hati nurani masih menjadi kekuatan penting di dalam institusi penegak hukum.

“Jajaran internal Polri yang melaporkan penyadapan ilegal tersebut adalah cerminan bahwa kekuatan hati nuranilah yang berbicara. Ini adalah moral force, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan,” ungkap peraih cumlaude dari Universitas Indonesia (UI) itu.