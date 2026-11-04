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Soal Kasus Penyadapan Presiden, Pengamat Tangkap Kepentingan Politik Jangka Pendek

Soal Kasus Penyadapan Presiden, Pengamat Tangkap Kepentingan Politik Jangka Pendek
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Presiden Prabowo Subianto memanggil Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat masih menjabat Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). Foto: Dok. Setneg RI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Bawono Kumoro menyebut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto oleh tiga perwira tinggi (Pati) Polri sangat kental motif politik.

"Kuat dugaan ini dilakukan bukan untuk kepentingan negara maupun kepentingan Polri," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (4/11).

Sebab, kata dia, Presiden RI yang menjadi objek penyadapan ilegal dan diduga hasil tindakan itu untuk kepentingan pihak tertentu.

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"Boleh jadi ini kepentingan dari pihak tertentu, memiliki motif dan tujuan politik jangka pendek," lanjut Bawono.

Dia meminta jangan ada pihak kebal hukum, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun jenderal harus diproses terbuka dan transparan apabila terbukti melanggar. 

"Hukum harus berlaku sama bagi semua orang," kata Bawono.

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Dia mengatakan penyidik juga perlu mengusut dugaan yang mengarah ke perbuatan makar dari penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. 

"Tentu saja tindakan ilegal tersebut ditujukan membocorkan informasi penting dari Presiden atau juga informasi penting lain negara. Jadi, ini sangat mengancam keamanan presiden sekaligus juga keamanan nasional," kata Bawono.

Pengamat politik Bawono Kumoro meminta tak ada pihak yang kebal hukum dari kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

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