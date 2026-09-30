Soal Kasus Pungli di Lapas, Ombudsman Siap Berkoordinasi dengan KPK

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati Rasahan menyebut pihaknya terbuka jika KPK ingin mengusut kasus pungli di berbagai lapas dan satu rutan.

Diketahui, Ombudsman telah melaksanakan pengawasan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rutan Kelas I Pondok Bambu, Lapas Pemuda Tangerang, dan Lapas Perempuan Kota Batam.

Syafrida mengatakan Ombudsman sedang menyusun kajian dari pengawasan yang telah dilakukan ke sejumlah lapas dan rutan.

Baca Juga: Ombudsman Ungkap Pungli Rp250 Juta terkait Penggunaan Ponsel di Rutan Pondok Bambu

"Iya, kami siap. Ini sedang kami susun kajiannya, hasil temuan-temuan kami pada kunjungan khusus tadi," ujar dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Dia mengatakan hasil kajian Ombudsman dari pengawasan lebih dahulu diserahkan ke Kementerian Imipas (Kemenimipas) untuk perbaikan.

"Kemenimipas dahulu, agar mereka bisa segera berbenah, mereka segera memperbaiki tata kelola lapas ataupun rutan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Setelah itu, kata dia, Ombudsman terluka berdialog dengan KPK jika ingin mengusut kasus hukum dari temuan setelah pengawasan ke lapas dan rutan.

"Nah, ini mungkin yang hasil temuan yang mungkin perlu diprogres, tapi secara keseluruhan, secara sistemik kami juga akan membuat kajian untuk kami sampaikan kepada Kementerian Imipas untuk dilaksanakan," katanya.