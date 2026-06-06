menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Soal Kebakaran di Pabrik, BYD Beri Instruksi Tegas ke Kontraktor

Soal Kebakaran di Pabrik, BYD Beri Instruksi Tegas ke Kontraktor

Soal Kebakaran di Pabrik, BYD Beri Instruksi Tegas ke Kontraktor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD. Foto ilustrasi: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. BYD Motor Indonesia akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait insiden kebakaran yang terjadi di salah satu bangunan proyek pabriknya di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Insiden kebakaran itu terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 14.20 WIB.

Perusahaan memastikan titik yang terdampak berada pada bangunan yang masih dalam tahap konstruksi.

Baca Juga:

Head of Public & Government Relations PT. BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan perusahaan mengetahui adanya insiden di area proyek tersebut.

Menurut dia, kebakaran yang terjadi hanya berskala kecil dan muncul di bagian atap bangunan sehingga menimbulkan kepulan asap.

“Insiden tersebut berupa kebakaran kecil yang terjadi pada bagian atap bangunan dan menyebabkan munculnya asap,” ujar Luther kepada JPNN.com, Sabtu (6/6).

Baca Juga:

BYD menegaskan situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat.

Perusahaan juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat kejadian tersebut.

BYD akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait insiden kebakaran yang terjadi di salah satu bangunan proyek pabriknya di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI