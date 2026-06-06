Soal Kebakaran di Pabrik, BYD Beri Instruksi Tegas ke Kontraktor

jpnn.com, JAKARTA - PT. BYD Motor Indonesia akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait insiden kebakaran yang terjadi di salah satu bangunan proyek pabriknya di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Insiden kebakaran itu terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 14.20 WIB.

Perusahaan memastikan titik yang terdampak berada pada bangunan yang masih dalam tahap konstruksi.

Head of Public & Government Relations PT. BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan perusahaan mengetahui adanya insiden di area proyek tersebut.

Menurut dia, kebakaran yang terjadi hanya berskala kecil dan muncul di bagian atap bangunan sehingga menimbulkan kepulan asap.

“Insiden tersebut berupa kebakaran kecil yang terjadi pada bagian atap bangunan dan menyebabkan munculnya asap,” ujar Luther kepada JPNN.com, Sabtu (6/6).

BYD menegaskan situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat.

Perusahaan juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat kejadian tersebut.