Soal Kecelakaan Kereta di Bekasi, Sufmi Dasco Ungkap Jumlah Korban

jpnn.com, BEKASI - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan data sementara mengungkap tiga orang meninggal dunia dalam kecelakaan antara kereta listrik atau commuter line dengan kereta diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4).

Hal demikian dikatakan Dasco setelah meninjau proses evakuasi kecelakaan commuter line dan kereta diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Senin.

"Ya, sementara tiga meninggal. Demikian," kata dia, Senin.

Ketua Harian Gerindra itu menuturkan sebanyak 29 orang telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat setelah terjadi insiden di Stasiun Bekasi Timur.

"Kalau melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung, ada kemungkinan korban masih dapat terus bertambah," ujar Dasco.

Dia berharap proses evakuasi korban dalam insiden di Stasiun Bekasi Timur berlangsung mulus dengan kekompakan berbagai elemen.

"Kami doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai dengan cepat," katanya.

Dasco mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga korban meninggal dari insiden tabrakan commuter line dan KRD jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur.