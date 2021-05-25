Soal Kedekatannya dengan Resul, Dinar Candy Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini, kedekatan Dinar Candy dengan pria asal Turki bernama Resul menjadi sorotan publik.

Walau keduanya kerap terlihat bersama, tetapi disjoki berdarah Sunda itu tampaknya belum memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat.

Dinar Candy lantas mengungkapkan alasan di balik keengganannya untuk buru-buru naik pelaminan.

Menurutnya, kesiapan mental serta fokus karier menjadi pertimbangan utama.

"Ya, didoain saja. Karena, kan, akunya juga enggak siaplah, belum, belum, belum siap juga. Dianya juga masih, masih muda, masih berkarier," kata Dinar di Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Dia mengatakan fokus hidupnya saat ini masih berpusat pada kariernya sebagai disjoki.

Selain itu, dia menilai bahwa usia Resul juga masih terbilang muda.

"Belum siap, karena aku masih nge-DJ, pertama. Kedua, dia masih muda juga. Nanti kalau dia udah punya usaha," kata Dinar Candy.