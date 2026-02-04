Soal Kegaduhan yang Terjadi, Prilly Latuconsina Akhirnya Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat unggahannya di LinkedIn.

Kehebohan bermula saat dia memasang fitur Open to Work hingga mendapat 30.000 connections di Linkedln yang diduga hanya gimik. Netizen menilai Prilly Latuconsina tidak berempati terhadap para pencari kerja yang kesusahan mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Aku paham situasi ini memunculkan banyak reaksi dan emosi. Aku juga mengerti kenapa sebagian dari kalian merasa marah, kecewa, atau enggak nyaman. Untuk itu aku ingin menyampaikan klarifikasi dengan iktikad baik sebagai bentuk tanggung jawabku dalam berkomunikasi," kata Prilly Latuconsina dalam video resmi yang diunggah di Instagram.

Perempuan berusia 29 tahun itu mengunggah video tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf.

Prilly Latuconsina menyadari banyak pihak yang kemungkinan tersinggung atas tindakannya.

"Pertama-tama, aku minta maaf dengan tulus kalau apa yang terjadi, telah menimbulkan rasa enggak nyaman atau kesalahpahaman," jelas pemain film Danur itu.

Menurut Prilly Latuconsina, dirinya tidak pernah berniat meremehkan perjuangan para pencari kerja.

Dia memastikan menerima kritik dan masukan yang disampaikan netizen atau masyarakat di luar sana.