menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Soal Kematian Prada Lucky, Budi Gunawan Sebut TNI AD Profesional

Soal Kematian Prada Lucky, Budi Gunawan Sebut TNI AD Profesional

Soal Kematian Prada Lucky, Budi Gunawan Sebut TNI AD Profesional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prada Lucky Namo, anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut TNI AD profesional dalam menyelidiki kasus penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo.

Prada Lucky Namo meninggal setelah sempat koma akibat dugaan penganiayaan oleh 20 seniornya di kesatuan, termasuk seorang perwira TNI.

Soal Kematian Prada Lucky, Budi Gunawan Sebut TNI AD ProfesionalMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG. Humas Kemenko Polkam

Baca Juga:

"Tim Investigasi Kodam IX/Udayana dan Penyidik Denpom IX/1 Kupang telah bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta-fakta yang ada," kata Budi Gunawan di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Pria yang beken disapa dengan akronim BG itu menjelaskan, hal tersebut terlihat dari 20 prajurit yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tersebut.

BG menyebut proses hukum harus berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi tegaknya keadilan.

Baca Juga:

Tidak hanya sesuai prosedur, BG meminta proses hukum juga harus terbuka dan transparan agar bisa diawasi langsung oleh masyarakat dan pihak Kemenko Polkam sendiri.

"Kemenko Polkam terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan," tuturnya.

Menko Polkam Budi Gunawan berkata begini soal kasus kematian praurit TNI AD Prada Lucky Namo yang tewas diduga dianiaya 20 tentara di barak militer.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI