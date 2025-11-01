menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini

Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini

Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Erika Carlina. Ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (31/10) sore.

Kedatangannya ke sana terkait upaya restorative justice dari DJ Panda.

Erika Carlina mengatakan, kehadirannya itu hanya untuk memenuhi undangan semata.

Baca Juga:

"Agenda hari ini enggak ada sih, cuma dapat undangan buat restorasi, restorative justice saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Namun, dia belum bisa memastikan ketika ditanyai apakah pertemuan itu menandakan perdamaian atau tidak.

"Nanti saja dilihat selanjutnya ya," ucap pemain film Pabrik Gula itu.

Baca Juga:

Dia menuturkan bahwa dalam agenda tadi dirinya hanya mendengarkan penjelasan dari pihak terkait.

Perempuan 32 tahun itu juga mengatakan, undangan yang diterimanya tersebut adalah perihal perdamaian.

Namun, dia belum bisa memastikan ketika ditanyai apakah pertemuan itu menandakan perdamaian atau tidak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI