Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (31/10) sore.
Kedatangannya ke sana terkait upaya restorative justice dari DJ Panda.
Erika Carlina mengatakan, kehadirannya itu hanya untuk memenuhi undangan semata.
"Agenda hari ini enggak ada sih, cuma dapat undangan buat restorasi, restorative justice saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Namun, dia belum bisa memastikan ketika ditanyai apakah pertemuan itu menandakan perdamaian atau tidak.
"Nanti saja dilihat selanjutnya ya," ucap pemain film Pabrik Gula itu.
Dia menuturkan bahwa dalam agenda tadi dirinya hanya mendengarkan penjelasan dari pihak terkait.
Perempuan 32 tahun itu juga mengatakan, undangan yang diterimanya tersebut adalah perihal perdamaian.
