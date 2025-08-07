Soal Kemungkinan Segera Menikah Lagi, Inara Rusli: Insyaallah
Kamis, 07 Agustus 2025 – 15:15 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi suatu saat nanti.
Hal tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
"Insyaallah, siapa sih yang enggak mau nikah lagi," kata Inara Rusli
Meski begitu, mantan istri Virgoun itu tidak mau buru-buru untuk menikah lagi.
Inara Rusli menyebut soal mencari jodoh bukan fokus utama dirinya saat ini.
Dia lebih memilih menghabiskan waktu untuk anak-anak serta kegiatan kemanusiaan.
"Saat ini fokus aku lebih ke kebermanfaatan buat umat," tambah perempuan berusia 32 tahun itu.
Menurut Inara Rusli, dirinya memang tidak terlalu menargetkan untuk segera menikah lagi.
