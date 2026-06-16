Soal Kenaikan Harga Pertamax, Hendri Satrio: Lagi-Lagi Seskab yang Pasang Badan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa menilai langkah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang turun tangan menjelaskan kenaikan harga Pertamax melalui Instagram Sekretariat Kabinet justru menjadi tamparan keras bagi BUMN.

Pasalnya, kebijakan sepenting itu semestinya dikomunikasikan langsung oleh pimpinan BUMN energi tersebut, tidak harus disampaikan oleh pejabat setingkat seskab.

"Masa kenaikan harga Pertamax yang harus jelasin Seskab? Lama-lama citra Teddy bisa rusak karena selalu pasang badan," kata Hensa kepada wartawan, Selasa (16/6).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berpendapat bahwa langkah Teddy menyampaikan penjelasan tersebut tetap layak diapresiasi.

Di tengah minimnya respons dari kementerian teknis, Hensa melihat setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik, meski dia menilai langkah itu masih jauh dari memadai.

"Apa yang dilakukan Teddy itu meski bagus, tetapi itu minimum banget. Dan lagi-lagi Teddy yang pasang badan, kalau diumumkan lewat Instagram saja, menurut saya kurang etis untuk urusan sebesar ini," tegasnya.

Hensa menekankan kenaikan harga bahan bakar seperti Pertamax seharusnya dikomunikasikan secara verbal dan langsung kepada masyarakat, lengkap dengan konferensi pers yang menjelaskan alasan serta dampaknya secara rinci.

Sikap diam jajaran direksi BUMN, kata Hensa, mencerminkan ketidakberanian berkomunikasi dengan rakyat. Padahal, menurutnya, transparansi adalah kewajiban dasar perusahaan pelat merah yang produknya dikonsumsi jutaan orang setiap hari.