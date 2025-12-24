Soal Kerja TNI-Polri Cs Menanggulangi Bencana, Sekjen PKS Ungkap Catatan
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan catatan positif terhadap kerja anggota TNI-Polri serta sukarelawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam membantu korban terdampak terdampak bencana di Sumatra.
“PKS menyampaikan mengapresiasi kerja keras TNI dan BNPB yang telah bekerja tanpa lelah, menembus medan sulit, serta mempertaruhkan keselamatan demi memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kholid dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (24/12).
Ketua Satgas Bencana Nasional PKS itu mencatat distribusi logistik untuk korban terdampak bencana sudah mencapai sekitar 2.400 ton.
Kholid mengatakan angka itu tidak bisa dilihat sekadar statistik, melainkan simbol efektivitas negara dalam merespons darurat bencana.
"Ini kerja konkret. Strategi distribusi melalui jalur udara, laut, dan darat menunjukkan sinergi antarsatuan yang sangat solid di tengah tantangan geografis yang berat," ujarnya.
Selain lembaga pemerintah, Kholid memastikan bahwa sukarelawan PKS juga bergerak selama proses tanggap bencana.
Legislator DPR RI itu mengatakan partai telah menginstruksikan seluruh sukarelawan di lapangan terus berkolaborasi ketat dengan TNI-Polri dan Basarnas.
"Sukarelawan PKS sudah ada di lokasi sejak awal. Kami bahu-membahu dalam evakuasi, dapur umum, hingga pendampingan pengungsi. Koordinasi ini penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran," lanjut Kholid.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan catatan positif terhadap kerja anggota TNI-Polri dalam proses tanggap bencana di Sumatra.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ASABRI Salurkan Hak & Manfaat Kepada Keluarga Prajurit TNI yang Gugur Saat Bertugas di Sumbar
- Tanggapi Polemik Soal Perpol 10/2025, Febry Wahyuni Sabran: Rencana Penerbitan PP Memberi Kepastian Hukum
- KASAL Sampai Terbang ke Italia, Jemput Kapal Perang yang Dibeli Negara
- TNI Bantah Video Bantuan Helibox Kosong, Jelaskan Prosedur dan Alasan Muatan
- Haryara Tambunan, Ketua Umum HIPAKAD yang Hidupkan Kembali Ormas Keluarga AD
- Prabowo Perkuat Perpol dengan PP, Desakan KRP Kandas, Kebijakan Polri Naik Kelas