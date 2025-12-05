menu
Soal Kerusakan Alam, Pakar Nilai Pemerintah Sekarang Tak Bisa Disalahkan Sepenuhnya

Soal Kerusakan Alam, Pakar Nilai Pemerintah Sekarang Tak Bisa Disalahkan Sepenuhnya
Penampakan banjir dan longsor di Sumatra. ilustrasi. ANTARA/HO-BPBD Sigi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar lingkungan Mahawan Karuniasa menilai pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak bisa disalahkan sepenuhnya terkait kerusakan lingkungan yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana di Sumatra.

Menurut dia, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa langsung disalahkan karena kerusakan alam tersebut.

Mengingat, Raja Juli disebut baru menjabat Menhut mulai tahun kemarin.

"Terkait dengan siapa yang tanggung jawab, menteri yang sekarang (Menhut Raja Juli) dan seterusnya, itu enggak bisa dilihat seperti itu," ucapnya kepada awak media, Jumat (5/12).

"Karena kan (Raja Juli) baru ya, baru dipilih (sebagai Menhut), ya, kemudian baru bekerja," sambung dia.

Mahawan mengatakan, pemerintah sejatinya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Akan tetapi, tanggung jawab itu tidak cuma dipikul pemerintah, melainkan juga pihak swasta serta masyarakat.

Pemerintah atau Raja Juli dinilai harus mengawasi kebijakan terkait lingkungan.

