Soal Kerusakan Alam, Pakar Nilai Pemerintah Sekarang Tak Bisa Disalahkan Sepenuhnya
jpnn.com, JAKARTA - Pakar lingkungan Mahawan Karuniasa menilai pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak bisa disalahkan sepenuhnya terkait kerusakan lingkungan yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana di Sumatra.
Menurut dia, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa langsung disalahkan karena kerusakan alam tersebut.
Mengingat, Raja Juli disebut baru menjabat Menhut mulai tahun kemarin.
"Terkait dengan siapa yang tanggung jawab, menteri yang sekarang (Menhut Raja Juli) dan seterusnya, itu enggak bisa dilihat seperti itu," ucapnya kepada awak media, Jumat (5/12).
"Karena kan (Raja Juli) baru ya, baru dipilih (sebagai Menhut), ya, kemudian baru bekerja," sambung dia.
Mahawan mengatakan, pemerintah sejatinya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Akan tetapi, tanggung jawab itu tidak cuma dipikul pemerintah, melainkan juga pihak swasta serta masyarakat.
Pemerintah atau Raja Juli dinilai harus mengawasi kebijakan terkait lingkungan.
Menurut dia, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa langsung disalahkan karena kerusakan alam tersebut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- CDC 2025: Sorot Perdagangan Kredit Karbon Berkelanjutan hingga Banjir Sumatra
- DPR Semprot Menhut, Tantang Buka-bukaan Data Tambang Ilegal
- Menteri Raja Juli Dapat Pesan Khusus dari Cak Imin, Ada Kalimat Minta Maaf
- Raja Juli: Pak Presiden Minta Hati-Hati Terbitkan Izin PBPH, Amanah Saya Jaga Betul
- Legislator PKB ke Raja Juli: Kalau Tidak Mampu Mundur Saja, Pak Menteri
- DPR Nilai Menhut Raja Juli Hanya Kebagian Cuci Piring soal Kerusakan Hutan