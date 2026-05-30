Soal Kesalahpahaman Dengan Aldi Taher, Dewi Perssik: Sudah Clear

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik mengatakan, dirinya dan sang mantan suami, Aldi Taher, sudah tak ada masalah.

Seperti diketahui, Aldi Taher sempat membuat pernyataan mengenai anak Dewi Perssik, Gabriel.

Depe sapaannya, menuturkan kesalapahaman yang terjadi karena spekulasi warganet, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan.

Meski begitu, kesalahpahaman antara keduanya kini telah selesai.

"Mas Aldi itu baik, memang maksudnya menganggap anak. Cuma kan banyak netizen-netizen yang agak rada-rada sehingga ya tahu sendiri kan di-tag tag Gabriel, di bla bla bla bla bla. Jadi itu yang mungkin yang membuat enggak nyaman situasinya. Tapi semua sudah clear," ujar Dewi Perssik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Wanita kelahiran Jember itu menyebut, Aldi Taher juga sudah menunjukkan permintaan maafnya secara nyata.

Pasalnya, Aldi Taher telah meminta pihak terkait untuk menyunting bagian konten yang menyinggung Gabriel dalam podcast.

"Dia katanya ada podcast lagi, dia baru minta maaf lagi. Katanya itu sudah dibilang jangan di-upload. Dia bilang podcast sama siapa gitu ya, pernah bahas tentang Kakak Ge. 'Oh iya Mas Aldi makasih sudah infoin,' 'Ya bismillah Bunda Dewi yang baik hati'. Jadi dia minta maaf, 'Ini bukti aku minta edit beberapa minggu lalu ke mereka Bunda,' katanya," tutur Dewi Perssik.