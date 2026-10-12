Soal Klaim Kerugian Nasabah, Didimax Sebut Total Penarikan Dana Tembus Rp 5 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Didi Max Berjangka (Didimax) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan manipulasi sistem perdagangan dan klaim kerugian nasabah sebesar Rp23 miliar yang dimuat salah satu media daring pada 23 September 2026.

Perusahaan menyebut riwayat transaksi pada platform MetaTrader 5 (MT5) menunjukkan total penarikan dana nasabah lebih besar dibandingkan dengan total deposit.

Berdasarkan data yang disampaikan Didimax, nasabah tersebut tercatat menyetorkan dana sebesar USD230.000 atau setara Rp 3,22 miliar dengan asumsi kurs tetap Rp14.000 per dolar AS. Sementara itu, total penarikan dana tercatat mencapai USD327.800 atau sekitar Rp 4,589 miliar.

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Dengan demikian, nilai penarikan tercatat lebih besar USD97.800 atau sekitar Rp 1,369 miliar dibandingkan dengan total dana yang disetorkan. Riwayat transaksi tersebut juga mencatat keuntungan perdagangan kumulatif sebesar USD110.507, komisi transaksi USD12.690, dan saldo akhir USD17.

Didimax menyatakan data riwayat transaksi dan realisasi penarikan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menilai klaim kerugian Rp23 miliar. Perusahaan juga menekankan perlunya membedakan nilai tuntutan nasabah dengan kerugian aktual yang telah dibuktikan.

Menurut Didimax, angka Rp23 miliar dalam pemberitaan merupakan nilai klaim yang mencakup perhitungan potensi keuntungan yang disebut tidak diperoleh nasabah.

Didimax Jelaskan Slippage dan Hormati Proses Pengaduan

Terkait dugaan manipulasi sistem perdagangan, Didimax menjelaskan perbedaan harga yang diminta dan harga eksekusi dapat terjadi akibat slippage.

Kondisi ini umumnya muncul ketika pasar bergerak cepat atau saat pengumuman berita ekonomi penting, sehingga perubahan harga dan likuiditas dapat memengaruhi pelaksanaan transaksi. Perusahaan menegaskan bahwa slippage tidak secara otomatis membuktikan adanya manipulasi sistem.