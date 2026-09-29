Soal Komunikasi Prabowo-Megawati, Dasco Sebut Waktu Makan Nasi Goreng Sedang Diatur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi sinyal kuat Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal bertemu kembali.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan ada pertemuan lanjutan setelah Prabowo bersilaturahmi dengan Megawati pada Senin (28/9) malam.

"Kemarin itu nasi goreng yang belum keluar, karena belum jam makan malam," kata Dasco ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

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Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bakal diatur waktu untuk memungkinkan kedua tokoh makan nasi goreng.

"Jadi, nanti akan diatur lain waktu untuk bareng-bareng makan nasi goreng," ujar Dasco.

Legislator Dapil II Banten itu mengatakan pertemuan lanjutan kedua tokoh nantinya diatur oleh Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati, Puan Maharani.

"Nah, kan, pasti ditanya, lagi diatur sama Mbak Puan," ujarnya.

Sementara itu, Puan saat ditanya waktu pertemuan lanjutan Megawati dengan Prabowo hanya menjawab singkat.