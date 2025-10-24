Soal Kongres III ProJo, Budi Arie: Pak Jokowi Sudah Menyatakan Bersedia Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) bakal menghadiri Kongres III ProJo yang dilaksanakan di Jakarta pada 1-2 November 2025.

Komitmen demikian terungkap setelah Ketum ProJo Budi Arie Setiadi bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/10).

“Pak Jokowi tadi sudah nenyatakan bersedia hadir dalam kongres nanti. Beliau, kan, Ketua Dewan Pembina ProJo," kata Budi Arie dalam keterangan persnya, Jumat.

Eks Menkominfo itu mengaku datang ke kediaman Jokowi bersama pengurus DPP ProJo dan diterima sekitar pukul 10.00 WIB.

Menurut Budi Arie, Jokowi berpesan ke pengurus ProJo untuk solid dan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Eks Menteri Koperasi jth menyatakan Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres III Projo juga dijadwalkan hadir.

Baca Juga: Deklarator Projo Minta Prabowo Lakukan Evaluasi dan Copot Menteri Pembuat Gaduh

“ProJo dari awal memang termasuk pendukung utama Pemerintahan Prabowo-Gibran, bahkan sejak awal menjelang Pilpres 2024,” ujar Budi Arie.

Sementara itu, Sekjen ProJo Handoko menuturkan Kongres III menjadi agenda untuk membahas gerakan ke depan dan penataan organisasi.