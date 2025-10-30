menu
Soal Kongres ProJo, Dasco: Saya Dengar Pak Prabowo Diundang
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi ProJo mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri Kongres III perkumpulan sukarelawan pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada 1 dan 2 November 2025.

Hal demikian seperti dikatakan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat menjawab awak media, Kamis (30/10) ini.

"Saya dengar bahwa Pak Prabowo diundang ProJo," kata dia, Kamis.

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum bisa memastikan kehadiran Prabowo pada Kongres III ProJo, meski undangan sudah masuk ke Kepala Negara.

"Mengenai koordinasi jadwal, kan, bukan dengan saya, tetapi saya dengar bahwa undangannya sudah diterima," kata Dasco.

Selain Prabowo, ProJo juga mengundang Jokowi dalam Kongres III yang dilaksanakan di Jakarta pada 1-2 November 2025.

Komitmen demikian terungkap setelah Ketum ProJo Budi Arie Setiadi bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/10).

“Pak Jokowi tadi sudah nenyatakan bersedia hadir dalam kongres nanti. Beliau, kan, Ketua Dewan Pembina ProJo," kata Budi Arie dalam keterangan persnya, Jumat.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto diundang menghadiri Kongres III ProJo.

