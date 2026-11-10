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Soal Kontrak Kerja PPPK, Pemda Tidak 100% Mengikuti Arahan Pusat

Soal Kontrak Kerja PPPK, Pemda Tidak 100% Mengikuti Arahan Pusat
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak serta merta memperpanjang kontrak PPPK di lingkup pemda setempat.

Pemkab Aceh Barat menegaskan akan memutus kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kinerjanya bermasalah.

"Saya tidak akan memperpanjang (SK) mereka yang betul-betul bermasalah. Ada di satu dinas yang melakukan pungli, minta uang ke masyarakat yang mengurus administrasi,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil kepada wartawan di Meulaboh, Senin (9/11).

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Seperti diketahui, sebanyak 2.795 orang PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan berakhir kontrak kerjanya per 31 Desember 2026.

Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati seluruh instansi dan dinas yang memiliki pegawai PPPK, dengan data terakhir masuk pada 31 Oktober lalu.

Meski terdapat arahan dari pusat agar seluruh kontrak kerja PPPK diperpanjang, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi secara ketat dan tidak akan memperpanjang kontrak bagi PPPK yang terbukti bermasalah.

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Bupati Tarmizi menyoroti adanya oknum PPPK di salah satu dinas di lingkungan Pemkab Aceh Barat yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mengurus administrasi pelayanan publik.

Dia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi.

Ada arahan dari pusat agar seluruh PPPK diperpanjang kontraknya, tetapi pemda tidak sembarangan mengambil keputusan.

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