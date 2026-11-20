jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mengecam maraknya pemberitaan dan narasi yang dinilai mengarah pada character assassination terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Umum GPI Khoirul Amin menilai perbedaan kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun, menurutnya, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menggunakan cara-cara politik kotor, kampanye hitam, pembunuhan karakter, maupun penyebaran tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.

Baca Juga: PP GPI Apresiasi Kapolri Jenderal Suyudi

“Kami mengecam keras segala bentuk character assassination terhadap Sufmi Dasco Ahmad. Kritik dalam politik tentu sah, tetapi menyerang pribadi dengan membangun stigma, menggiring opini, dan menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas merupakan praktik politik yang tidak sehat,” tegas Khoirul Amin.

Ia menegaskan bahwa kompetisi politik harus tetap berpijak pada etika, argumentasi, rekam jejak, dan gagasan. Jangan sampai kepentingan politik membuat seseorang atau kelompok merasa halal menggunakan segala cara untuk menjatuhkan lawan atau figur tertentu.

Menurut Khoirul Amin, demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena pembunuhan karakter. Ruang publik semestinya digunakan untuk menguji gagasan dan rekam jejak seseorang secara objektif, bukan untuk membangun persepsi negatif melalui informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Datang ke DPR di Tengah Isu Dasco Didukung Jadi Wapres

“Kalau ada persoalan hukum, buktikan secara hukum. Kalau ada dugaan pelanggaran, sampaikan melalui mekanisme hukum. Jangan kemudian persoalan yang belum terbukti dipelintir menjadi vonis di ruang publik. Ini berbahaya bagi demokrasi dan berbahaya bagi kualitas kehidupan politik kita,” ujarnya.

Khoirul Amin juga mengingatkan seluruh elemen politik dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan atau narasi yang menyerang personal seseorang.