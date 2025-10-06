menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Soal Kuncen, Atta Halilintar: Ini Adalah Langkah Baru

Soal Kuncen, Atta Halilintar: Ini Adalah Langkah Baru

Soal Kuncen, Atta Halilintar: Ini Adalah Langkah Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Atta Halilintar. Foto: Dok. HERS Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Kuncen.

Bukan sebagai pemeran, dia justru menjadi salah satu produser eksekutif.

"Ini adalah langkah baru bagi saya untuk terlibat sebagai produser eksekutif di film Kuncen," ungkap Atta Halilintar.

Baca Juga:

Suami Aurel Hermansyah itu menyatakan proyek tersebut sekaligus menandai bergabung dirinya bersama rumah produksi HERS Productions.

Oleh sebab itu, Atta Halilintar tidak sabar menantikan momen film Kuncen tayang di bioskop.

"Saya juga sudah tidak sabar untuk menantikan langkah yang lebih besar ke depannya,” lanjut Atta Halilintar.

Baca Juga:

HERS Productions bekerja sama dengan Cinevara Studio merilis official trailer dan official poster film Kuncen.

Dibintangi oleh Azela Putri, Davina Karamoy, Cinta Brian, Mikha Hernan, Vonny Felicia, dan Sara Wijayanto, official trailer film Kuncen mengikuti kisah persahabatan dalam pendakian gunung dengan kisah misteri yang mengikuti.

YouTuber Atta Halilintar terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Kuncen. Bukan sebagai pemeran, dia justru menjadi...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI