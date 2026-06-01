menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Soal Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme, Hasto PDIP Singgung Spirit Pembebasan Rakyat

Soal Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme, Hasto PDIP Singgung Spirit Pembebasan Rakyat

Soal Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme, Hasto PDIP Singgung Spirit Pembebasan Rakyat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta Selatan, Senin (1/6). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya bakal memutar lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme dalam setiap agenda resmi kepartaian.

Hal demikian dikatakan Hasto setelah menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6).

Menurut Hasto, upaya memutar lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme sebagai bagian pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi.

Baca Juga:

Terutama, kata dia, setelah PDIP sempat mengalami keterputusan sejarah pada masa Orde Baru (Orba).

Selain itu, lanjut dia, lagu ini dikenalkan PDIP demi menghapus stigma negatif yang selama ini sengaja dilekatkan pada istilah Marhaen.

"Itu membangkitkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk mengubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan dan kerakyatan itu sendiri," ujar Hasto, Senin.

Baca Juga:

Dia menuturkan Marhaen bukan komunis seperti yang dicap oleh sebagian pihak pada masa lalu.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut Marhaen menjadi sebuah realitas sosial yang menjadi dasar perjuangan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut upaya memutar lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme sebagai bagian pelurusan sejarah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI