Soal Laporan Inara Rusli, Virgoun Diperiksa Polisi
Jumat, 03 April 2026 – 07:07 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun dikabarkan mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (2/4).
Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso.
Dia mengatakan Virgoun datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik.
"Betul, sedang diminta keterangan," kata Rizki Agung Prakoso.
Virgoun diperiksa sebagai saksi terkait laporan mantan istrinya, Inara Rusli.
Adapun Inara Rusli melaporkan kasus dugaan akses ilegal (illegal access) CCTV di Bareskrim Polri.
"Betul, saksi di perkara tersebut," beber Rizki Agung.
Laporan Inara Rusli saat ini ternyata telah naik ke tahap penyidikan.
