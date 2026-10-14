Soal Laporan Ruben Onsu, Polisi Segera Periksa Para Saksi

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya ke Polda Metro Jaya.

Terkait laporan tersebut, Polda Metro Jaya segera memanggil saksi, saksi ahli serta menganalisa alat bukti.

"Akan diagendakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, analisa barang bukti, serta pemanggilan pihak-pihak lain serta saksi ahli," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Selasa (13/10).

Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan pihaknya telah menerima dua laporan dari Ruben Onsu.

Laporan didaftarkan pada 11 dan 13 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana melalui media elektronik.

"Laporan pertama tanggal 11 Oktober 2026 berdasarkan LP/7634, pelapor RSO melaporkan dugaan penyebaran informasi elektronik melalui akun Instagram yang menurut pelapor memuat konten tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya merugikan nama baiknya. Terlapor dalam lidik," jelasnya.

Kasus tersebut dilaporkan dengan pasal pidana 48 juncto Pasal 32 serta Pasal 433 juncto Pasal 441 KUHP.

"Barang bukti berupa flashdisk USB, lembar cetakan tayangan layar Instagram," tambahnya.